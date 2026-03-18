Algérie. Les autorités doivent immédiatement annuler la fermeture de SOS Disparus et respecter les demandes de la société civile en faveur de la vérité et la justice

par Amnesty International

En réaction à la mise sous scellés par la police algérienne, le 16 mars 2026 à Alger, du bureau de SOS Disparus, une organisation de défense des droits humains demandant des comptes pour les milliers de disparitions forcées perpétrées dans le contexte du conflit interne des années 90, Diana Eltahawy, directrice régionale adjointe pour le Moyen-Orient et l’Afrique […] The post Algérie. Les autorités doivent immédiatement annuler la fermeture de SOS Disparus et respecter les demandes de la société civile en faveur de la vérité et la justice appeared first on Amnesty International. ]]>



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