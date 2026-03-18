Face aux risques, l’agence maritime de l’ONU préconise d’éviter le détroit d’Ormuz

Le chef de l’agence maritime de l’ONU a exhorté, mercredi, les compagnies maritimes à éviter de transiter par le détroit d’Ormuz afin de protéger la vie des marins dans le contexte de la guerre actuelle au Moyen-Orient.



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