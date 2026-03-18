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Observatoire des droits humains

Tuerie de Tumbler Ridge. Quelle est la responsabilité d’OpenAI ?

par Marianne Ozkan, Doctorante en droit, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa
Céline Castets-Renard, Professeur de droit à l’Université d’Ottawa et titulaire de la Chaire « Law, Accountability and Social Trust in AI », Université Toulouse 1 Capitole
Emmanuelle Bernheim, Professeure titulaire, Faculté de droit, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en santé mentale et accès à la justice | Full Professor, Faculty of Law, Canada Research Chair on Mental Health and Access to Justice, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa
La tuerie de Tumbler Ridge révèle les lacunes légales encadrant l’IA et interroge notre système de gestion des risques en santé mentale.La Conversation


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