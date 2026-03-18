Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

États-Unis/Iran. Les responsables de la frappe meurtrière et illégale menée par les États-Unis contre une école, qui a tué plus de 100 enfants, doivent être amenés à rendre des comptes

par Amnesty International
Les responsables de la planification et de l’exécution de la frappe meurtrière et illégale menée par les États-Unis contre une école dans la ville de Minab, dans la province du Hormozgan, en Iran, qui a fait 168 mort·e·s, dont plus de 100 enfants, doivent être amenés à rendre des comptes, a déclaré Amnesty International le 16 mars 2026.  […] The post États-Unis/Iran. Les responsables de la frappe meurtrière et illégale menée par les États-Unis contre une école, qui a tué plus de 100 enfants, doivent être amenés à rendre des comptes appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La théorie des cordes a-t-elle été découverte par accident ?
~ Pêche récréative et pollution plastique : créer des leurres souples qui disparaissent vraiment
~ Les riziculteurs camerounais entre ambition nationale et réalités du terrain
~ Les manchots d'Afrique sont en danger : comment éviter leur extinction
~ L’avenir politique d’Haïti s'éclaircit avec des élections prévues dans quelques mois
~ Deepfakes, voix clonées, IA militarisée : alerte rouge face à la fraude organisée
~ À Kaboul, les bombes et les décrets s’abattent sur les femmes
~ Iran : Des frappes illégales contre les États du Golfe mettent en danger les civils
~ Guerre au Moyen-Orient : le spectre de la faim plane sur des millions de personnes dans le monde
~ Au Liban, plus d’un habitant sur cinq jeté sur les routes
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter