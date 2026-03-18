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Pêche récréative et pollution plastique : créer des leurres souples qui disparaissent vraiment

par Erwan Vasseur, Doctorant en Sciences et technologie industrielles, Université Bretagne Sud (UBS)
Chaque année, des millions de pêcheurs perdent une partie de leur matériel dans l’eau dont les leurres souples, de petits bouts de plastique très efficaces… mais très persistants.La Conversation


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