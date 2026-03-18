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Observatoire des droits humains

Les riziculteurs camerounais entre ambition nationale et réalités du terrain

par Jean Sovon
La politique d'autosuffisance en riz du gouvernement camerounais booste l’envie des riziculteurs du pays. Au Nord-Ouest, ces riziculteurs allient courage et détermination au quotidien pour concrétiser ces promesses nationales.


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