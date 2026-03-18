Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les manchots d'Afrique sont en danger : comment éviter leur extinction

par Jacqui Glencross, Seabird ecologist, University of St Andrews
L'Afrique du Sud abrite 88 % des colonies mondiales de manchots d'Afrique. L'espèce est classée en danger critique d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Cela signifie qu'il existe un risque élevé que ces oiseaux disparaissent à l'état sauvage suite au déclin rapide de leur population.

Cette espèce était autrefois abondante le long des…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La théorie des cordes a-t-elle été découverte par accident ?
~ Pêche récréative et pollution plastique : créer des leurres souples qui disparaissent vraiment
~ Les riziculteurs camerounais entre ambition nationale et réalités du terrain
~ L’avenir politique d’Haïti s'éclaircit avec des élections prévues dans quelques mois
~ Deepfakes, voix clonées, IA militarisée : alerte rouge face à la fraude organisée
~ À Kaboul, les bombes et les décrets s’abattent sur les femmes
~ Iran : Des frappes illégales contre les États du Golfe mettent en danger les civils
~ Guerre au Moyen-Orient : le spectre de la faim plane sur des millions de personnes dans le monde
~ Au Liban, plus d’un habitant sur cinq jeté sur les routes
~ Cisjordanie occupée : l’ONU craint un « nettoyage ethnique »
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter