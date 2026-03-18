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L’avenir politique d’Haïti s'éclaircit avec des élections prévues dans quelques mois

Haïti reste enlisé dans une crise multidimensionnelle marquée par la faiblesse des institutions, l’incertitude politique, la violence généralisée des gangs et des besoins humanitaires écrasants. Mais un nouvel accord récent entre des groupes politiques offre « un moment d’espoir et de progrès pour le peuple haïtien », affirme le plus haut responsable de l’ONU dans le pays.


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© Nations Unies -
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