Deepfakes, voix clonées, IA militarisée : alerte rouge face à la fraude organisée

La famille Sawyer, originaire d'Australie, ne s'était jamais vraiment intéressée aux investissements risqués. À l'approche de l'âge de la retraite, l'idée d'un placement à faible risque pour leur pension leur semblait séduisante. Mais un jour, après avoir cliqué sur une publicité en ligne apparemment légitime proposant un plan raisonnable et sans risque, ils ont enclenché un processus qui allait leur faire perdre plus de 2,5 millions de dollars.



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