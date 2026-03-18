À Kaboul, les bombes et les décrets s’abattent sur les femmes

Tandis que le conflit avec le Pakistan se rapproche des centres urbains afghans, un autre étau se resserre à l’intérieur du pays : celui des décrets imposés par les talibans. Entre guerre régionale et durcissement du régime, les femmes afghanes se retrouvent en première ligne.



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