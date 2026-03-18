Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Iran : Des frappes illégales contre les États du Golfe mettent en danger les civils

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un avion de la compagnie aérienne Emirates se dirigeait vers l'aéroport international de Dubaï aux Émirats arabes unis, le 16 mars 2026, près d’un énorme panache de fumée noire émanant d’un immeuble incendié lors d’une frappe iranienne non loin de l’aéroport.  © 2026 AFP via Getty Images (Beyrouth) –Les civils des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG, ou GCC en anglais) sont gravement menacés par les frappes iraniennes menées en représailles aux attaques militaires des États-Unis et d’Israël contre l'Iran, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui.…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Deepfakes, voix clonées, IA militarisée : alerte rouge face à la fraude organisée
~ À Kaboul, les bombes et les décrets s’abattent sur les femmes
~ Guerre au Moyen-Orient : le spectre de la faim plane sur des millions de personnes dans le monde
~ Au Liban, plus d’un habitant sur cinq jeté sur les routes
~ Cisjordanie occupée : l’ONU craint un « nettoyage ethnique »
~ Référendum et récit national : les angles morts de l’histoire noire au Québec
~ « Pétrole » de Pasolini adapté au théâtre : le dévoilement de l’obscénité fossile
~ Les seniors au travail ne sont pas ceux que vous croyez. Et c’est aussi pour cela que la guerre des générations n’existe pas
~ Violences sexuelles au collège : ce que ne disent pas les chiffres officiels
~ Les microbes qui vivent sur les feuilles : un monde invisible essentiel à la santé des plantes
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter