Iran : Des frappes illégales contre les États du Golfe mettent en danger les civils

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un avion de la compagnie aérienne Emirates se dirigeait vers l'aéroport international de Dubaï aux Émirats arabes unis, le 16 mars 2026, près d’un énorme panache de fumée noire émanant d’un immeuble incendié lors d’une frappe iranienne non loin de l’aéroport. © 2026 AFP via Getty Images (Beyrouth) –Les civils des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG, ou GCC en anglais) sont gravement menacés par les frappes iraniennes menées en représailles aux attaques militaires des États-Unis et d’Israël contre l'Iran, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui.…



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