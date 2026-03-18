Guerre au Moyen-Orient : le spectre de la faim plane sur des millions de personnes dans le monde

Des dizaines de millions de personnes supplémentaires seront confrontées à une faim aiguë si la guerre au Moyen-Orient se poursuit jusqu’en juin prochain, a mis en garde mardi une agence des Nations Unies, redoutant la plus grave perturbation de l’aide humanitaire depuis la pandémie de Covid-19.

Lire l'article complet © Nations Unies - mardi 17 mars 2026