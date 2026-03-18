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Guerre au Moyen-Orient : le spectre de la faim plane sur des millions de personnes dans le monde

Des dizaines de millions de personnes supplémentaires seront confrontées à une faim aiguë si la guerre au Moyen-Orient se poursuit jusqu’en juin prochain, a mis en garde mardi une agence des Nations Unies, redoutant la plus grave perturbation de l’aide humanitaire depuis la pandémie de Covid-19.


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© Nations Unies -
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