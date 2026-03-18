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Au Liban, plus d’un habitant sur cinq jeté sur les routes

Le bilan s’alourdit, et avec lui l’ampleur du désastre. Au Liban, la guerre continue de s’étendre, laissant derrière elle des centaines de morts, des milliers de blessés et une population déplacée « à une vitesse fulgurante », a alerté mardi un haut responsable des Nations Unies.


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© Nations Unies -
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