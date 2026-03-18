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Observatoire des droits humains

« Pétrole » de Pasolini adapté au théâtre : le dévoilement de l’obscénité fossile

par Frédéric Caille, Maître de Conférences HDR en Science Politique, ENS de Lyon
Le texte inclassable de Pasolini, mis en scène au théâtre, démontre combien la culture occidentale contemporaine est imprégnée par les énergies fossiles.La Conversation


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