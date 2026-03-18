Les microbes qui vivent sur les feuilles : un monde invisible essentiel à la santé des plantes
par Mathilde Bouteiller, Chargée de recherche en microbiologie & biologie moléculaire de l'unité AGHYLE, UniLaSalle
Guillemette Garry, Enseignante chercheure en biologie option phytopathologie, associée à l'Unité de recherche Aghyle, UniLaSalle
Les plantes aussi ont un microbiote. Ces milliers de microorganismes qui vivent sur les feuilles cachent pleins de potentiels pour améliorer leur croissance ou leur rendement.
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- mardi 17 mars 2026