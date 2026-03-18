Les microbes qui vivent sur les feuilles : un monde invisible essentiel à la santé des plantes

par Mathilde Bouteiller, Chargée de recherche en microbiologie & biologie moléculaire de l'unité AGHYLE, UniLaSalle

Guillemette Garry, Enseignante chercheure en biologie option phytopathologie, associée à l'Unité de recherche Aghyle, UniLaSalle