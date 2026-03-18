Mères et championnes : la double bataille des sportives de haut niveau
par Allane Madanamoothoo, Associate Professor of Law, EDC Paris Business School
Daouda Coulibaly, PhD, Professeur-Associé, EDC Paris Business School
Moustapha Kamara, PhD Droit du Sport, EDC Paris Business School
Même enceintes ou peu après avoir accouché, certaines sportives continuent d’exceller dans leur discipline. Mais derrière ces exploits, les « motherhood penalties » viennent freiner leurs carrières.
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- mardi 17 mars 2026