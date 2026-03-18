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Une décentralisation française toujours dans l’impasse

par Daniel Behar, Géographe Professeur des Universités, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
Et si le problème n’était pas le manque de décentralisation, mais la logique même de spécialisation entre État, régions, départements et communes ?La Conversation


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