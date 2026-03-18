Yellowstone, merveille géologique : aux frontières du feu, de l’eau et du vivant
par Olivier Pourret, Enseignant-chercheur en géochimie et responsable intégrité scientifique et science ouverte, UniLaSalle
Elodie Pourret-Saillet, Enseignante-chercheuse en géologie structurale, UniLaSalle
Derrière des paysages fascinants se dissimule l’un des systèmes volcaniques les plus actifs de la planète, où se trouvent plus de la moitié des geysers du monde.
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- mardi 17 mars 2026