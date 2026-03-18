Équateur : Le gouvernement ne respecte pas un arrêt concernant l'exploitation pétrolière

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des membres de la communauté autochtone Waorani manifestaient devant la Cour constitutionnelle à Quito, en Équateur, le 20 août 2025, deux ans après un référendum approuvant la cessation de l'exploitation pétrolière dans le Bloc 43 du parc national de Yasuní, terre ancestrale du peuple waorani. © 2025 Rodrigo Buendia/AFP via Getty Images L'Équateur ne respecte pas les dispositions clés d'un arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l'homme visant à protéger les peuples autochtones Tagaeri et Taromenane contre les effets des installations pétrolières situées…



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