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Économie circulaire au Québec : beaucoup d’intentions, peu de transformations

par Rachida Bouhid, Ph.D Scholar, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Au Québec, plus de huit entreprises sur dix pratiquent au moins une pratique d’économie circulaire. Toutefois, celles-ci se situent en aval de la chaîne de valeur.La Conversation


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