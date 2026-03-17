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Israël/TPO. La mort de membres de la famille Bani Owda est le dernier exemple en date de la montée alarmante du recours à la force meurtrière

par Amnesty International
Réagissant aux informations selon lesquelles un couple palestinien, Waed Bani Owda et son époux Ali Bani Owda, et deux de leurs jeunes enfants, Othman, 7 ans, et Mohammed, 5 ans, ont été tués à Tammoun, en Cisjordanie occupée, après qu’une unité spéciale de l’armée israélienne – se faisant passer pour un groupe de Palestiniens et conduisant une voiture affichant un numéro d’immatriculation […] The post Israël/TPO. La mort de membres de la famille Bani Owda est le dernier exemple en date de la montée alarmante du recours à la force meurtrière appeared first on Amnesty International. ]]>


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