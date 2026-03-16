Salvador : Des Salvadoriens expulsés par les États-Unis ont subi des disparitions forcées

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des ressortissants vénézuéliens et salvadoriens expulsés par les États-Unis étaient transférés vers le Centre de confinement du terrorisme (CECOT), une prison située à Tecoluca, à l’est de San Salvador, la capitale du Salvador, le 31 mars 2025. © 2025 Bureau de presse de la Présidence du Salvador / Anadolu via Getty Images (Washington) – Les autorités du Salvador ont soumis des Salvadoriens expulsés par les États-Unis à des détentions arbitraires et à des disparitions forcées, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch, un an après le renvoi de certains…



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