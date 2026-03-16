La flambée des prix de l’énergie ravive le plaidoyer de l’ONU pour les renouvelables

La guerre qui secoue le Moyen-Orient fait à nouveau trembler les marchés de l’énergie — et relance le débat sur la dépendance mondiale aux combustibles fossiles. Lundi, le chef de l’ONU pour le climat a averti que la nouvelle flambée des prix du pétrole et du gaz rappelait, une fois encore, la vulnérabilité des économies face aux chocs géopolitiques.



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