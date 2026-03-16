Venezuela : l’ONU appelle à respecter la souveraineté sur les ressources

Au Venezuela, la population oscille entre espoir, peur et incertitude. Tandis que les réformes et les investissements se multiplient dans les secteurs pétrolier, gazier et minier, le chef des droits de l’homme de l’ONU appelle les autorités à respecter la souveraineté sur les ressources.



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