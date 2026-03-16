Corée du Nord : l’ONU dénonce une répression persistante

La population nord-coréenne est toujours « soumise à une répression et à un isolement accrus », a déploré lundi le chef des droits de l’homme de l’ONU, dressant « un long inventaire des actes de répression qui remontent à plusieurs décennies » en République populaire démocratique de Corée (RPDC), plus communément appelée Corée du Nord.



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