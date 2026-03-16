Dans un Moyen-Orient en guerre, l’ONU accroît son assistance humanitaire

Alors que la guerre au Moyen-Orient est entrée dans sa troisième semaine, les combats se poursuivent dans toute la région et les besoins humanitaires augmentent. Le prix du pétrole se maintient au-dessus de 100 dollars le baril, tandis que les perturbations du transport maritime et les suspensions temporaires de vols affectent les déplacements et les chaînes d'approvisionnement.



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