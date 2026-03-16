Haïti : une « lueur d’espoir » dans la lutte contre les gangs

La libération de territoires aux mains de gangs, ainsi qu'une présence policière plus « motivée et visible », offrent une « lueur d'espoir » à Haïti, alors que cette nation insulaire des Caraïbes continue de lutter contre la violence, l'insécurité et la pauvreté, a affirmé lundi un expert de l'ONU.



Lire l'article complet