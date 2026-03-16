Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La « silver economy » pour les marques, ou comment faire du neuf avec les vieux ?

par Jean-Baptiste Welté, Professeur de Sciences de Gestion, Université Paris-Panthéon-Assas
Anne Bontour, Maitre de conférences en sciences de gestion, Université Marie et Louis Pasteur (UMLP)
Pour séduire la clientèle senior, les marques se mobilisent. Pour cela, elles disposent de nombreuses stratégies possibles pour entrer en relation avec ce segment de clientèle.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Salvador : Des Salvadoriens expulsés par les États-Unis ont subi des disparitions forcées
~ La flambée des prix de l’énergie ravive le plaidoyer de l’ONU pour les renouvelables
~ Venezuela : l’ONU appelle à respecter la souveraineté sur les ressources
~ Corée du Nord : l’ONU dénonce une répression persistante
~ Dans un Moyen-Orient en guerre, l’ONU accroît son assistance humanitaire
~ Haïti : une « lueur d’espoir » dans la lutte contre les gangs
~ Mesures anti-évitement fiscal : quel bilan dix ans après le plan d’action de l’OCDE ?
~ Pour apprendre une langue étrangère, il n’y a pas d’âge limite ! Enfants et adultes ont leurs propres stratégies
~ Les poussières atmosphériques, cause sous-estimée de pollution de l’air dans les villes
~ Les hérissons ont l’ouïe fine et cette découverte pourrait nous aider à les sauver
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter