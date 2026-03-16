La « silver economy » pour les marques, ou comment faire du neuf avec les vieux ?
par Jean-Baptiste Welté, Professeur de Sciences de Gestion, Université Paris-Panthéon-Assas
Anne Bontour, Maitre de conférences en sciences de gestion, Université Marie et Louis Pasteur (UMLP)
Pour séduire la clientèle senior, les marques se mobilisent. Pour cela, elles disposent de nombreuses stratégies possibles pour entrer en relation avec ce segment de clientèle.
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- lundi 16 mars 2026