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Aliments ultratransformés : Comment aider les consommateurs à les repérer et à les éviter ?

par Pierrick Gomez, Professeur associé de marketing, Neoma Business School
La liste des ingrédients sur les emballages des produits pourrait se révéler un levier intéressant pour aider les consommateurs à repérer les aliments ultratransformés. On fait le point.La Conversation


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