Islamophobie : l’ONU alerte sur une vague mondiale de haine

Dans un monde déjà fracturé par les guerres et les crises politiques, une autre menace progresse plus silencieusement, la montée de la haine antimusulmane. À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre l’islamophobie, l’ONU lance un avertissement appuyé contre une vague mondiale de discrimination visant les deux milliards de musulmans de la planète.



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