Télétravail à Tahiti, un décor de rêve et des risques RH importants
par Caroline Diard, Professeur associé - Département Droit des Affaires et Ressources Humaines, TBS Education
Romain Sohier, Enseignant-chercheur en Marketing - Laboratoire Métis, EM Normandie
Virginie Hachard, Doyenne associée de la Faculté, Enseignant-chercheur en entrepreneuriat, Laboratoire Metis, EM Normandie
Télétravail à 15 000 km depuis Tahiti. Ce cas limite bouscule le management et les risques RH. Une étude inédite révèle les risques cachés de l’hyperflexibilité.
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- lundi 16 mars 2026