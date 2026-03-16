Entre capital-risque et capital patient : la stratégie des banques coopératives dans les fintech
par Valérie Lelièvre, Maître de conférences en Sciences économiques, Chercheur au BETA et membre de la Chaire EFNUM, Université de Lorraine
Jean-Noël Ory, Professeur des Universités en finance, Université de Lorraine
Les banques coopératives ont développé une approche originale vis-à-vis des fintech. Dans ce paysage, le Crédit agricole a adopté la stratégie de capital investisseur patient.
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- lundi 16 mars 2026