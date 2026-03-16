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Observatoire des droits humains

Une décision historique de la Cour suprême ukrainienne en faveur de l'égalité

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des participants à la Marche pour l'égalité de la Kyiv Pride 2025 brandissent une pancarte en faveur du projet de loi n° 9103, qui propose la reconnaissance légale des partenariats civils en Ukraine, le 14 juin 2025. © 2025 Cover Images via AP Images Une décision rendue cette semaine par la Cour suprême ukrainienne, reconnaissant un couple de même sexe comme une famille de fait, marque une importante victoire pour l'égalité.L'affaire concerne Zorian Kis, un diplomate ukrainien, et son partenaire Tymur Levchuk. Après des années de bataille juridique, la Cour suprême…


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© Human Rights Watch -
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