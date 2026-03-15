L’OMS débloque des fonds d’urgence pour trois pays du Moyen-Orient

Alors que la guerre déclenchée fin février par les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran continue d’embraser le Moyen-Orient, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé dimanche l'allocation de deux millions de dollars de fonds d’urgence pour soutenir les systèmes de santé au Liban, en Iraq et en Syrie.



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