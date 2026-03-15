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Observatoire des droits humains

Iran : du régime des mollahs au régime des Gardiens

par Azadeh Kian, Professeure émérite de sociologie, Université Paris Cité
À la faveur de la guerre déclenchée le 28 février, les Gardiens de la révolution ont encore raffermi leur emprise sur un régime qui tient bon malgré l’élimination de plusieurs personnalités de premier plan.La Conversation


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