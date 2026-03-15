Pourquoi les émissions de méthane ont-elles bondi de 2020 à 2023 ? Une étude permet enfin de répondre
par Philippe Ciais, Directeur de recherche au Laboratoire des science du climat et de l’environnement, Institut Pierre-Simon Laplace, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA); Université Paris-Saclay; Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) – Université Paris-Saclay
Une étude revient sur les causes de l’augmentation rapide des émissions de méthane entre 2020 et 2023. En cause, des phénomènes naturels aggravés par le changement climatique.
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- dimanche 15 mars 2026