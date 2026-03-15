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Observatoire des droits humains

Quand les grandes communes écrasent les petites au sein des intercommunalités

par Zineb Abidi Perier, Maitresse de Conférences, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
Vincent Merlin, Directeur de recherche CNRS au Centre de Recherche en Economie et Management, Université de Caen Normandie
Municipales 2026 : derrière le vote se cache une élection intercommunale où le poids de votre voix dépend de la taille de votre commune.La Conversation


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