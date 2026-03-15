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L’homme qui était tombé amoureux du bruit des avions Spitfire : ce que ce symptôme inhabituel nous apprend sur la démence

par Lucy Core, Postdoctoral Researcher in the Brain Behaviour Group, UCL
Les symptômes précoces de démence ne concernent pas uniquement la mémoire, comme le révèle l’histoire de ce patient qui a développé une fascination pour le bruit des avions Spitfire.La Conversation


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