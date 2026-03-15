Le rêve d’Elon Musk d’établir une « humanité interstellaire » est vain
par François Graner, Directeur de recherche CNRS, Université Paris Cité
Emmanuelle Rio, Enseignante-chercheuse, Université Paris-Saclay
Roland Lehoucq, Chercheur en astrophysique, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA); Université Paris-Saclay
Si la perspective d’aller s’installer en orbite d’une autre étoile peut sembler séduisante, elle est hors de portée : nous n’avons pas assez d’énergie.
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- dimanche 15 mars 2026