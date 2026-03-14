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Myanmar : le monde ne doit pas abandonner les civils, exhorte un expert de l’ONU

Plus de cinq ans après le coup d’État militaire au Myanmar, la détermination de la communauté internationale à demander des comptes à la junte ne doit pas faiblir, a averti vendredi un expert indépendant des droits de l’homme, alors que l’escalade de la violence et la croissance des besoins humanitaires pèsent lourdement sur des millions de civils.


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© Nations Unies -
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