Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Liban : plus de 11.000 femmes enceintes prises dans la guerre, certaines accouchent dans la rue

Alors que le Secrétaire général de l’ONU effectuait ce vendredi à Beyrouth une visite de solidarité avec le peuple libanais, les agences des Nations Unies ont averti que les frappes aériennes et les tirs de roquettes incessants entre les combattants du Hezbollah et Israël avaient causé des souffrances généralisées et mis en danger les civils, en particulier les femmes enceintes.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Comment la révolution iranienne engendra le second choc pétrolier de 1979
~ Le référendum local, un outil de démocratie directe qui suscite l’intérêt
~ À Beyrouth, Guterres presse la communauté internationale d’arrêter la guerre au Moyen-Orient
~ Réguler l’accès des mineurs aux réseaux sociaux : le cadre juridique au défi d’une application réelle
~ Comment la révolution iranienne engendra la second choc pétrolier de 1979
~ Quand la recherche sur le cinéma se raconte dans une websérie
~ Myanmar : le monde ne doit pas abandonner les civils, exhorte un expert de l’ONU
~ À l’ONU, la bataille des droits des femmes se durcit
~ La course au prochain – ou à la prochaine – Secrétaire général(e) bat son plein
~ Dans l'ombre de la guerre, les colons israéliens intensifient leurs violences contre les Palestiniens
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter