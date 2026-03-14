Liban : plus de 11.000 femmes enceintes prises dans la guerre, certaines accouchent dans la rue

Alors que le Secrétaire général de l’ONU effectuait ce vendredi à Beyrouth une visite de solidarité avec le peuple libanais, les agences des Nations Unies ont averti que les frappes aériennes et les tirs de roquettes incessants entre les combattants du Hezbollah et Israël avaient causé des souffrances généralisées et mis en danger les civils, en particulier les femmes enceintes.



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