À l’ONU, la bataille des droits des femmes se durcit

Le consensus a volé en éclats. Pour la première fois de son histoire, la Commission de la condition de la femme – un forum annuel mondial consacré à l’égalité entre les sexes – n’a pas adopté son document final à l’unanimité. Le texte a dû être soumis à un vote, révélant au grand jour les fractures politiques qui traversent aujourd’hui la défense des droits des femmes.



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