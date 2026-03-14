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Observatoire des droits humains

La course au prochain – ou à la prochaine – Secrétaire général(e) bat son plein

La succession d’António Guterres a officiellement commencé dans les couloirs des Nations Unies. Cinq candidats sont déjà en lice et, à partir d’avril, ils devront défendre leur vision devant les États membres lors d’auditions publiques devenues, au fil des années, un passage obligé de la diplomatie onusienne.


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© Nations Unies -
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