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À Beyrouth, Guterres presse la communauté internationale d’arrêter la guerre au Moyen-Orient

Arrivé la veille à Beyrouth, au cœur d’un Liban de nouveau pris dans la tourmente, le chef de l’ONU a lancé samedi un appel pressant à mettre fin à la guerre qui embrase le Moyen-Orient. Dans le sud du pays, a-t-il averti, la poursuite des combats « risque de transformer la zone en désert ».


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© Nations Unies -
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