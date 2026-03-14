À Beyrouth, Guterres presse la communauté internationale d’arrêter la guerre au Moyen-Orient

Arrivé la veille à Beyrouth, au cœur d’un Liban de nouveau pris dans la tourmente, le chef de l’ONU a lancé samedi un appel pressant à mettre fin à la guerre qui embrase le Moyen-Orient. Dans le sud du pays, a-t-il averti, la poursuite des combats « risque de transformer la zone en désert ».



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