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Observatoire des droits humains

Réguler l’accès des mineurs aux réseaux sociaux : le cadre juridique au défi d’une application réelle

par Tanja Petelin, Maître de conférences en droit privé, Université de Poitiers
Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, est-ce une solution pour les protéger des risques numériques ? L’analyse du cadre juridique fait ressortir les défis d’une mise en œuvre effective.La Conversation


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