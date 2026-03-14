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Observatoire des droits humains

Comment la révolution iranienne engendra la second choc pétrolier de 1979

par Bertrand Blancheton, Professeur d'économie, Université de Bordeaux
Les inquiétudes associées aujourd’hui à l’envolée des prix du pétrole en raison de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran invitent à un retour sur l’épisode du choc pétrolier de 1979.La Conversation


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