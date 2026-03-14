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Observatoire des droits humains

Quand la recherche sur le cinéma se raconte dans une websérie

par Delphine Le Nozach, Maître de conférences en Sciences de l'information et de la communication, Université de Lorraine
Violaine Appel, Enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication, Université de Lorraine, Université de Lorraine
La recherche sur le cinéma peut se transposer en un dispositif de médiation vivant et accessible : c’est tout l’objet des vidéos « Clap by Materciné » que nous proposent deux chercheuses.La Conversation


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