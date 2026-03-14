Dans l'ombre de la guerre, les colons israéliens intensifient leurs violences contre les Palestiniens

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un homme et une femme examinaient les dégâts causés par un incendie ayant partiellement détruit leur tente dans le village de Susya (région de Masafer Yatta) au sud d'Hébron, en Cisjordanie occupée, le 25 février 2026 ; des colons israéliens sont suspectées d’avoir provoqué cet incendie, parmi d’autres. © 2026 Mosab Shawer/Middle East Images/AFP via Getty Images Alors que de nombreux Israéliens cherchent à se mettre à l'abri face aux attaques de missiles et de drones iraniens, des colons armés en Cisjordanie profitent de la confusion de la guerre pour s'emparer…



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