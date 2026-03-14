Le Soudan et le Soudan du Sud réunis à nouveau dans l’horreur

Quinze ans après leur séparation, le Soudan et le Soudan du Sud sont tragiquement réunis dans l'horreur de conflits dévastateurs : une guerre civile majeure sévit au Soudan depuis 2023, tandis que le Soudan du Sud est au bord de l'effondrement, miné par des violences internes et l'instabilité.



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