À Beyrouth, Guterres appelle à stopper une guerre qui emporte le Liban

António Guterres a atterri vendredi à Beyrouth au lendemain de violentes frappes israéliennes sur la capitale libanaise. Le Secrétaire général de l’ONU est venu afficher sa solidarité avec un peuple entraîné malgré lui dans une guerre régionale qui menace la stabilité du Liban, déjà fragilisé par des années de crise économique et politique.



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